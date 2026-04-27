Arboussols

FESTIVAL PABLO CASALS: PHILIA TRIO

38 route de Tarerach Arboussols Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Le Festival Pablo Casals vous propose un concert de Pierre Liscia-Beaurenaut, Violon Théo Ould, Accordéon/ Lisa Strauss, Violoncelle

De Venise à Buenos Aires

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38 route de Tarerach Arboussols 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 33 07 contact@festivalpablocasals.fr

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English :

The Pablo Casals Festival presents a concert by Pierre Liscia-Beaurenaut, Violin Théo Ould, Accordion/ Lisa Strauss, Cello

From Venice to Buenos Aires

L’événement FESTIVAL PABLO CASALS: PHILIA TRIO Arboussols a été mis à jour le 2026-04-27 par OTI CONFLENT CANIGO