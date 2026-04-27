FESTIVAL PABLO CASALS: PHILIA TRIO Arboussols
FESTIVAL PABLO CASALS: PHILIA TRIO Arboussols jeudi 6 août 2026.
Arboussols
FESTIVAL PABLO CASALS: PHILIA TRIO
38 route de Tarerach Arboussols Pyrénées-Orientales
Tarif : 0 – 0 – 0
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Le Festival Pablo Casals vous propose un concert de Pierre Liscia-Beaurenaut, Violon Théo Ould, Accordéon/ Lisa Strauss, Violoncelle
De Venise à Buenos Aires
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38 route de Tarerach Arboussols 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 33 07 contact@festivalpablocasals.fr
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English :
The Pablo Casals Festival presents a concert by Pierre Liscia-Beaurenaut, Violin Théo Ould, Accordion/ Lisa Strauss, Cello
From Venice to Buenos Aires
L’événement FESTIVAL PABLO CASALS: PHILIA TRIO Arboussols a été mis à jour le 2026-04-27 par OTI CONFLENT CANIGO