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FESTIVAL PABLO CASALS: PHILIA TRIO Arboussols

FESTIVAL PABLO CASALS: PHILIA TRIO Arboussols

FESTIVAL PABLO CASALS: PHILIA TRIO Arboussols jeudi 6 août 2026.

Adresse : 38 route de Tarerach

Ville : 66320 Arboussols

Département : Pyrénées-Orientales

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Arboussols

FESTIVAL PABLO CASALS: PHILIA TRIO

38 route de Tarerach Arboussols Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:30:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Le Festival Pablo Casals vous propose un concert de Pierre Liscia-Beaurenaut, Violon Théo Ould, Accordéon/ Lisa Strauss, Violoncelle
De Venise à Buenos Aires
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38 route de Tarerach Arboussols 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 33 07  contact@festivalpablocasals.fr

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English :

The Pablo Casals Festival presents a concert by Pierre Liscia-Beaurenaut, Violin Théo Ould, Accordion/ Lisa Strauss, Cello
From Venice to Buenos Aires

L’événement FESTIVAL PABLO CASALS: PHILIA TRIO Arboussols a été mis à jour le 2026-04-27 par OTI CONFLENT CANIGO

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