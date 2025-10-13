Festival Page Blanche « Portraits slaves de Budapest à Saint Pétersbourg » Château de Simiane Valréas
Festival Page Blanche « Portraits slaves de Budapest à Saint Pétersbourg »
Château de Simiane 8 PLACE ARISTIDE BRIAND Valréas Vaucluse
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2025-10-13 20:00:00
fin : 2025-10-13 21:30:00
2025-10-13
Page Blanche Quartet au Château de Simiane avec « Portraits slaves de Budapest à Saint Pétersbourg »
Château de Simiane 8 PLACE ARISTIDE BRIAND Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr
English :
Page Blanche Quartet at Château de Simiane with « Slavic portraits: from Budapest to Saint Petersburg »
German :
Page Blanche Quartet im Château de Simiane mit « Slawische Porträts: von Budapest nach Sankt Petersburg »
Italiano :
Il Quartetto Page Blanche al Château de Simiane con « Ritratti slavi: da Budapest a San Pietroburgo »
Espanol :
Page Blanche Quartet en el Château de Simiane con « Retratos eslavos: de Budapest a San Petersburgo »
