Festival Page Blanche « Portraits slaves de Budapest à Saint Pétersbourg »

Château de Simiane 8 PLACE ARISTIDE BRIAND Valréas Vaucluse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : 

Début : 2025-10-13 20:00:00

fin : 2025-10-13 21:30:00

Début : 2025-10-13 20:00:00

fin : 2025-10-13 21:30:00

2025-10-13

Page Blanche Quartet au Château de Simiane avec « Portraits slaves de Budapest à Saint Pétersbourg »

Château de Simiane 8 PLACE ARISTIDE BRIAND Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr

English :

Page Blanche Quartet at Château de Simiane with « Slavic portraits: from Budapest to Saint Petersburg »

German :

Page Blanche Quartet im Château de Simiane mit « Slawische Porträts: von Budapest nach Sankt Petersburg »

Italiano :

Il Quartetto Page Blanche al Château de Simiane con « Ritratti slavi: da Budapest a San Pietroburgo »

Espanol :

Page Blanche Quartet en el Château de Simiane con « Retratos eslavos: de Budapest a San Petersburgo »

