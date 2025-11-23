Festival Pages blanches sur écran noir Place du port Segré-en-Anjou Bleu
Festival Pages blanches sur écran noir Place du port Segré-en-Anjou Bleu vendredi 6 mars 2026.
Festival Pages blanches sur écran noir
Place du port Cinéma le Maingué Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-06
Dans le cadre du festival Pages Blanches sur écran noir, 6 adaptations d’oeuvres littéraires sont portées à l’écran au cinéma le Maingué à Segré.
Le cinéma le Maingué et la médiathèque vous proposent 6 œuvres littéraires adaptées sur grand écran. .
Place du port Cinéma le Maingué Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 27 43 cinema.lemaingue@segreenanjoubleu.fr
English :
As part of the Pages Blanches sur écran noir festival, 6 adaptations of literary works are brought to the screen at the Maingué cinema in Segré.
German :
Im Rahmen des Festivals Pages Blanches sur écran noir werden im Kino le Maingué in Segré 6 Adaptionen von literarischen Werken auf die Leinwand gebracht.
Italiano :
Nell’ambito del festival Pages Blanches sur écran noir, 6 adattamenti di opere letterarie vengono portati sullo schermo del cinema Maingué di Segré.
Espanol :
En el marco del festival Pages Blanches sur écran noir, 6 adaptaciones de obras literarias se llevan a la pantalla en el cine Maingué de Segré.
L’événement Festival Pages blanches sur écran noir Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de tourisme Anjou bleu