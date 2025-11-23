Festival Pages blanches sur écran noir Place du port Segré-en-Anjou Bleu

Festival Pages blanches sur écran noir

Place du port Cinéma le Maingué Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-08

2026-03-06

Dans le cadre du festival Pages Blanches sur écran noir, 6 adaptations d’oeuvres littéraires sont portées à l’écran au cinéma le Maingué à Segré.

Place du port Cinéma le Maingué Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 27 43 cinema.lemaingue@segreenanjoubleu.fr

English :

As part of the Pages Blanches sur écran noir festival, 6 adaptations of literary works are brought to the screen at the Maingué cinema in Segré.

German :

Im Rahmen des Festivals Pages Blanches sur écran noir werden im Kino le Maingué in Segré 6 Adaptionen von literarischen Werken auf die Leinwand gebracht.

Italiano :

Nell’ambito del festival Pages Blanches sur écran noir, 6 adattamenti di opere letterarie vengono portati sullo schermo del cinema Maingué di Segré.

Espanol :

En el marco del festival Pages Blanches sur écran noir, 6 adaptaciones de obras literarias se llevan a la pantalla en el cine Maingué de Segré.

