Festival Paimpol Mon Amour Bouge ton coeur, marche santé Salle des fêtes Paimpol

Festival Paimpol Mon Amour Bouge ton coeur, marche santé

Salle des fêtes Quai Pierre Loti Paimpol Côtes-d'Armor

2026-02-14 13:30:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

À l’occasion du week-end festif du Festival d’hiver Paimpol Mon Amour, l’association Cœur et Santé de Paimpol vous invite à une marche santé conviviale, accessible à tous. Que vous veniez en solo, en famille, entre amis ou en amoureux, c’est l’occasion parfaite de bouger, prendre soin de son cœur et partager un moment chaleureux au cœur de l’hiver. Marche d’environ 7 km, départs à partir de 14h00, par groupes de 30 personnes, toutes les 15 minutes. .

Salle des fêtes Quai Pierre Loti Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

