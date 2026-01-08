Festival Paimpol Mon Amour Salle des fêtes Paimpol

Festival Paimpol Mon Amour

Salle des fêtes Quai Pierre Loti Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

Au programme de cette édition 2026 du Festival d’hiver, 2 soirées pour partager nos valeurs Amour, Partage et Solidarité. Samedi soir, soirée St Valentin dîner-spectacle, et dimanche après-midi rock’n roll. Toute notre équipe de bénévoles vous accueillera avec plaisir. .

Salle des fêtes Quai Pierre Loti Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

