Festival Paimpol Mon Amour Salle des fêtes Paimpol samedi 14 février 2026.
Salle des fêtes Quai Pierre Loti Paimpol Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-15
2026-02-14
Au programme de cette édition 2026 du Festival d’hiver, 2 soirées pour partager nos valeurs Amour, Partage et Solidarité. Samedi soir, soirée St Valentin dîner-spectacle, et dimanche après-midi rock’n roll. Toute notre équipe de bénévoles vous accueillera avec plaisir. .
Salle des fêtes Quai Pierre Loti Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne
