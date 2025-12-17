Festival Panoramas #28 La Manu Morlaix

Festival Panoramas #28

2026-04-10

2026-04-12

2026-04-10

3 jours de techno, électro et hardcore

Pour clore chaque soirée, trois figures majeures prendront possession de la grande scène. Marie Davidson, Anetha et Ellen Allien, réunies pour la première fois dans une même édition.

Côté têtes d’affiche, Panoramas accueillera une nouvelle fois Acid Arab, Billx et Vladimir Cauchemar, trois artistes devenus emblématiques du festival.

Affiche et programmation de la 28ème édition

Une nouvelle génération viendra ensuite secouer Morlaix Von Bikräv, Leo Pol, Romain Garcia, Liv Del Estal, Bardix Le Gaulois. Le duo du collectif 2much, DJ Schnake et Die Klar, sera aussi présent pour un bain d’eurodance et de trance.

Cette édition proposera également plusieurs exclusivités dans le Grand Ouest. Rin la Dalle et son hardgroove, Prada2000 et sa hard house survitaminée, Hortense de Beauharnais en mode hard techno pure et Le Son Vert avec sa hard dance chantée en français viendront enflammer le dancefloor.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur l’évènement Facebook ou sur le site du Panoramas. .

English : Festival Panoramas #28

