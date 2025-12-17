Festival Panoramas 28 Morlaix

Festival Panoramas 28

Parc des exposition de Langolvas Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-10

Les 10, 11 et 12 avril 2026, le festival breton Panoramas reviendra pour une 28ème édition. Trois jours de fête sont prévus au cœur de Morlaix, où la Manufacture des tabacs sera entièrement métamorphosée pour accueillir une programmation éclectique mêlant techno, trance, hard music, house et électro.

Morlaix devient la capitale électronique

Comme chaque printemps, Morlaix deviendra le rendez-vous des passionnés de musique électronique.

L’intégralité du festival prendra place au sein de la mythique Manufacture des tabacs. Pour l’occasion, le site retrouvera ses trois scènes phares la cour du SEW, la salle du SEW et la cour des Jardins.

Scénographies renouvelées, espaces repensés, circulation immersive Panoramas promettra une atmosphère unique, où chaque scène possédera sa propre identité musicale et visuelle.

Les tendances fortes de cette nouvelle édition pencheront vers la trance, la hard techno ou encore la hard house. Mais le festival restera fidèle à son ADN avec une programmation plurielle, ouverte, pointue et paritaire. Au delà de la musique, le mastodonte breton reste soucieux de son empreinte écologique et conviera pour cela collectif d’activiste Planète Boum Boum, engagés pour la défense de l’environnement.

3 jours de techno, électro et hardcore

Pour clore chaque soirée, trois figures majeures prendront possession de la grande scène. Marie Davidson, Anetha et Ellen Allien, réunies pour la première fois dans une même édition.

Côté têtes d’affiche, Panoramas accueillera une nouvelle fois Acid Arab, Billx et Vladimir Cauchemar, trois artistes devenus emblématiques du festival.

Une nouvelle génération viendra ensuite secouer Morlaix Von Bikräv, Leo Pol, Romain Garcia, Liv Del Estal, Bardix Le Gaulois. Le duo du collectif 2much, DJ Schnake et Die Klar, sera aussi présent pour un bain d’eurodance et de trance.

Cette édition proposera également plusieurs exclusivités dans le Grand Ouest. Rin la Dalle et son hardgroove, Prada2000 et sa hard house survitaminée, Hortense de Beauharnais en mode hard techno pure et Le Son Vert avec sa hard dance chantée en français viendront enflammer le dancefloor.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur l’évènement Facebook ou sur le site du Panoramas. .

Parc des exposition de Langolvas Morlaix 29600 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival Panoramas 28 Morlaix a été mis à jour le 2025-12-15 par OT BAIE DE MORLAIX