Festival Parenthèse Musique Concert Cie David CHEVALLIER Emotional Landscapes Saint-Plantaire
Festival Parenthèse Musique Concert Cie David CHEVALLIER Emotional Landscapes Saint-Plantaire mercredi 5 août 2026.
Saint-Plantaire
Festival Parenthèse Musique Concert Cie David CHEVALLIER Emotional Landscapes
Place de l’Église Saint-Plantaire Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Festival Parenthèse Musique , Concert par Cie David CHEVALLIER Emotional Landscapes (Baroque & Musiques Actuelles).
La Communauté de Communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse et OC and OIL proposent le Festival Parenthèse Musique .
Des concerts inédits dans des lieux de patrimoines exceptionnels.
Pour sa 10e édition, le festival PARENTHESE MUSIQUE vous régale avec 9 soirées musicales qui vous en mettront plein les yeux, plein les oreilles avec une programmation éclectique et originale ! .
Place de l’Église Saint-Plantaire 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 72 14 10 42 ocandoil@gmail.com
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English :
Festival Parenthèse Musique , Concert by Marie SALVAT, Baroque.
L’événement Festival Parenthèse Musique Concert Cie David CHEVALLIER Emotional Landscapes Saint-Plantaire a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Vallée de la Creuse
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