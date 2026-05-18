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Festival Parenthèse Musique Concert Cie David CHEVALLIER Emotional Landscapes Saint-Plantaire

Festival Parenthèse Musique Concert Cie David CHEVALLIER Emotional Landscapes Saint-Plantaire

Festival Parenthèse Musique Concert Cie David CHEVALLIER Emotional Landscapes Saint-Plantaire mercredi 5 août 2026.

Adresse : Place de l'Église

Ville : 36190 Saint-Plantaire

Département : Indre

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Saint-Plantaire

Festival Parenthèse Musique Concert Cie David CHEVALLIER Emotional Landscapes

Place de l’Église Saint-Plantaire Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Festival Parenthèse Musique , Concert par Cie David CHEVALLIER Emotional Landscapes (Baroque & Musiques Actuelles).
La Communauté de Communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse et OC and OIL proposent le Festival Parenthèse Musique .
Des concerts inédits dans des lieux de patrimoines exceptionnels.
Pour sa 10e édition, le festival PARENTHESE MUSIQUE vous régale avec 9 soirées musicales qui vous en mettront plein les yeux, plein les oreilles avec une programmation éclectique et originale !   .

Place de l’Église Saint-Plantaire 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 72 14 10 42  ocandoil@gmail.com

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English :

Festival Parenthèse Musique , Concert by Marie SALVAT, Baroque.

L’événement Festival Parenthèse Musique Concert Cie David CHEVALLIER Emotional Landscapes Saint-Plantaire a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Vallée de la Creuse

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