Festival Paris Ciné contre les discri’
Festival Paris Ciné contre les discri’ mercredi 1 octobre 2025.
Avis aux cinéphiles, citoyen·nes engagé·es dans la lutte contre les
discriminations et curieux·se : la 3ème édition du Festival
Paris Ciné contre les Discri’ se tient du 1e au 7 octobre 2025. Organisé,
par la Ville de Paris en partenariat avec les cinémas UGC Ciné Cité Bercy, UGC
Lyon Bastille et UGC Ciné Cité Paris 19, l’évènement propose 15 projections de films
et de documentaires. Chaque séance sera suivie d’échanges avec des figures institutionnelles,
associatives ou culturelles liées aux thématiques proposées : FNASAT,
ATD-Quart Monde, Fondation des Femmes, LICRA, MRAP, etc.
Deux
créations en avant-première
« La petite dernière », drame de
Hafsia Herzi, sera projeté en avant-première à l’UGC Ciné Cité Bercy le mercredi 1er
octobre à 20h. Il relate l’histoire de Fatima, 17 ans, qui vit en banlieue avec
ses sœurs. Devenant une jeune femme, elle s’émancipe et questionne son
identité. Comment concilier sa foi avec ses désirs naissants ?
La projection sera suivie d’échanges
avec la productrice du film.
Toujours en avant-première,
« Elle entend pas la moto », à découvrir à l’UGC Ciné Cité Bercy, le
mardi 7 octobre, à 20h. Ce documentaire de Dominique Fischbach – qui sera
présente avec l’actrice principale – conte l’histoire de Manon, jeune femme
sourde et lumineuse, qui rejoint ses parents en Haute-Savoie à la veille d’une
célébration familiale. Au cœur des paysages alpestres, l’histoire du clan se
révèle entre archives familiales et images filmées par la réalisatrice durant
25 ans. La parole émerge alors d’un durable silence.
Des
œuvres remarquables
Autre temps fort, parmi de nombreux
autres, la projection de « Millennium Mambo » le vendredi 3 octobre,
à 20h à l’UGC Ciné Cité Bercy. Cette comédie dramatique de Hou Hsiao-Hsien suit
le personnage de Vicky qui travaille le soir dans une boîte de nuit alors que
son copain est au chômage. Ce dernier, jaloux, la surveille. Elle se réfugie
chez un ami « demi-mafieux ». Cette projection, organisée en
partenariat avec le Festival du film de Taipei, se tiendra en présence de
l’Ambassadrice de Taiwan en France, HAO Pei-Chih, et du chercheur et maitre de conférences
Shih-Lung LO.
Le dimanche 5 octobre, à 16h à l’UGC
Ciné Cité Paris 19, le film d’animation « La vie en gros » de
Kristina Dufková, retrace histoire d’un élève complexé par son poids qui au fil
d’une année scolaire comprend que l’essentiel n’est pas l’apparence mais ce que
l’on ressent… La projection sera suivie par des échanges avec des membres de « La grosse asso ».
Autre exemple, à l’UGC Ciné Lyon-Bastille, le samedi 4 octobre à 16h, la
comédie dramatique « Jojo Rabbit » de Taika Waititi avec Scarlett
Johansson vous plongera dans l’univers de Jojo, un petit allemand solitaire qui
découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans leur grenier. Avec l’aide
d’un ami grotesque et imaginaire, Adolf Hitler, il va faire face à son
nationalisme aveugle. Le Mémorial de la Shoah présentera les discussions qui
suivront.
Retrouvez tout le programme et les synopsis
des 15 œuvres projetées sur le site des cinémas UGC.
Clap d’ouverture de la 3e édition du Festival Paris Ciné contre les discri’
Du mercredi 01 octobre 2025 au mardi 07 octobre 2025 :
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-01T02:00:00+02:00
fin : 2025-10-08T01:59:59+02:00
Date(s) :
https://www.ugc.fr/evenement.html?id=18&mtm_campaign=paris-contre-les-discri-2025&mtm_source=qrcode&mtm_medium=direct Tout le programme Tout le programme