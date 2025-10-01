Festival Paris Ciné contre les discri’

Festival Paris Ciné contre les discri’ mercredi 1 octobre 2025.

Avis aux cinéphiles, citoyen·nes engagé·es dans la lutte contre les

discriminations et curieux·se : la 3ème édition du Festival

Paris Ciné contre les Discri’ se tient du 1e au 7 octobre 2025. Organisé,

par la Ville de Paris en partenariat avec les cinémas UGC Ciné Cité Bercy, UGC

Lyon Bastille et UGC Ciné Cité Paris 19, l’évènement propose 15 projections de films

et de documentaires. Chaque séance sera suivie d’échanges avec des figures institutionnelles,

associatives ou culturelles liées aux thématiques proposées : FNASAT,

ATD-Quart Monde, Fondation des Femmes, LICRA, MRAP, etc.

Deux

créations en avant-première

« La petite dernière », drame de

Hafsia Herzi, sera projeté en avant-première à l’UGC Ciné Cité Bercy le mercredi 1er

octobre à 20h. Il relate l’histoire de Fatima, 17 ans, qui vit en banlieue avec

ses sœurs. Devenant une jeune femme, elle s’émancipe et questionne son

identité. Comment concilier sa foi avec ses désirs naissants ?

La projection sera suivie d’échanges

avec la productrice du film.

Toujours en avant-première,

« Elle entend pas la moto », à découvrir à l’UGC Ciné Cité Bercy, le

mardi 7 octobre, à 20h. Ce documentaire de Dominique Fischbach – qui sera

présente avec l’actrice principale – conte l’histoire de Manon, jeune femme

sourde et lumineuse, qui rejoint ses parents en Haute-Savoie à la veille d’une

célébration familiale. Au cœur des paysages alpestres, l’histoire du clan se

révèle entre archives familiales et images filmées par la réalisatrice durant

25 ans. La parole émerge alors d’un durable silence.

Des

œuvres remarquables

Autre temps fort, parmi de nombreux

autres, la projection de « Millennium Mambo » le vendredi 3 octobre,

à 20h à l’UGC Ciné Cité Bercy. Cette comédie dramatique de Hou Hsiao-Hsien suit

le personnage de Vicky qui travaille le soir dans une boîte de nuit alors que

son copain est au chômage. Ce dernier, jaloux, la surveille. Elle se réfugie

chez un ami « demi-mafieux ». Cette projection, organisée en

partenariat avec le Festival du film de Taipei, se tiendra en présence de

l’Ambassadrice de Taiwan en France, HAO Pei-Chih, et du chercheur et maitre de conférences

Shih-Lung LO.

Le dimanche 5 octobre, à 16h à l’UGC

Ciné Cité Paris 19, le film d’animation « La vie en gros » de

Kristina Dufková, retrace histoire d’un élève complexé par son poids qui au fil

d’une année scolaire comprend que l’essentiel n’est pas l’apparence mais ce que

l’on ressent… La projection sera suivie par des échanges avec des membres de « La grosse asso ».

Autre exemple, à l’UGC Ciné Lyon-Bastille, le samedi 4 octobre à 16h, la

comédie dramatique « Jojo Rabbit » de Taika Waititi avec Scarlett

Johansson vous plongera dans l’univers de Jojo, un petit allemand solitaire qui

découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans leur grenier. Avec l’aide

d’un ami grotesque et imaginaire, Adolf Hitler, il va faire face à son

nationalisme aveugle. Le Mémorial de la Shoah présentera les discussions qui

suivront.

Retrouvez tout le programme et les synopsis

des 15 œuvres projetées sur le site des cinémas UGC.

Clap d’ouverture de la 3e édition du Festival Paris Ciné contre les discri’

Du mercredi 01 octobre 2025 au mardi 07 octobre 2025 :

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-01T02:00:00+02:00

fin : 2025-10-08T01:59:59+02:00

Date(s) :



https://www.ugc.fr/evenement.html?id=18&mtm_campaign=paris-contre-les-discri-2025&mtm_source=qrcode&mtm_medium=direct Tout le programme Tout le programme