Festival Paris en toutes lettres 2025 La Maison de la Poésie PARIS jeudi 13 novembre 2025.
12 jours de Festival pour découvrir la littérature autrement à la Maison de la Poésie et dans une dizaine de lieux partenaires : rencontres-lectures, concert littéraires, projections…
La programmation complète est disponible sur le site ICI
Le festival pour découvrir la littérature autrement !
Du jeudi 13 novembre 2025 au lundi 24 novembre 2025 :
payant Tout public.
La Maison de la Poésie Passage Molière, 157 rue Saint Martin 75003 PARIS