Festival Paris en toutes lettres 2025 La Maison de la Poésie PARIS

12 jours de Festival pour découvrir la littérature autrement à la Maison de la Poésie et dans une dizaine de lieux partenaires : rencontres-lectures, concert littéraires, projections…

La programmation complète est disponible sur le site ICI

Le festival pour découvrir la littérature autrement !

Du jeudi 13 novembre 2025 au lundi 24 novembre 2025 :

payant Tout public.

début : 2025-11-13T01:00:00+01:00

fin : 2025-11-25T00:59:59+01:00

Date(s) :

La Maison de la Poésie Passage Molière, 157 rue Saint Martin 75003 PARIS