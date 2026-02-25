Festival Paris Music à l’Hôtel de la Marine Hôtel de la Marine Paris

Présentation

À l’occasion de Paris Music Festival, l’Hôtel de la Marine accueillera une série de 8 concerts du 19 au 22 mars 2026, entre jazz, chanson française et électro.

Artistes reconnus et talents émergents feront vibrer la cour de l’intendant et les salons d’apparat aux mille dorures de ce monument emblématique de la place de la Concorde.

Malik Djoudi & Gaspard Claus, Sarah Coponat, China Moses, Anne Sila et bien d’autres, vous donnent rendez-vous pour un voyage musical dans un cadre historique exceptionnel !

Axé sur le happening et la performance, le Festival Paris Music est un événement qui, depuis sa création en 2016, se déroule à la fois dans des salles de concerts et des lieux atypiques, offrant ainsi aux artistes et aux spectateurs des expériences musicales inédites.

Abolir les frontières musicales et mettre en avant la richesse du patrimoine culturel parisien et de sa métropole, font partie des ambitions que le festival se donne. Pour cela des artistes en provenance de tous styles musicaux sont invités à se produire notamment dans des lieux de patrimoine remarquables permettant la rencontre improbable entre des artistes et des publics dans un environnement singulier.

Jeudi 19 mars : programme

Django Célébration : William Brunard, Hugo Guezbar, Fanou Torracinta

19h30 – Cour de l’intendant

Autour du contrebassiste William Brunard, le guitariste Hugo Guezbar et le virtuose corse Fanou Torracinta rendent hommage à l’héritage de Django Reinhardt, figure fondatrice du jazz manouche. Improvisation, swing incandescent et dialogue des cordes : les trois musiciens revisitent ce répertoire avec énergie et personnalité, entre respect de la tradition et liberté de jeu.

Malik Djoudi et Gaspar Claus

20h30 – Salons d’apparat

En quatre albums, le chanteur Malik Djoudi a imposé dans le paysage musical français sa pop ciselée et soyeuse, sur les scènes des grands festivals et jusqu’à l’Olympia en novembre 2025. Sa signature musicale élégante lui a valu de belles collaborations avec Étienne Daho, Juliette Armanet, Isabelle Adjani ou Philippe Katerine. Dans les salons d’apparat de l’Hôtel de la Marine, Malik Djoudi revisite son répertoire dans un format acoustique piano voix violoncelle avec le musicien Gaspar Claus. La texture profonde du violoncelle promet d’ajouter de l’ampleur à la voix sensuelle du chanteur, à la recherche d’une épure acoustique et atmosphérique.

Un partenariat entre le Paris Music Festival et le Centre des monuments nationaux dans le cadre de Vivant Monument, une programmation d’art vivant au cœur des monuments nationaux.

Vendredi 20 mars : programme

Anne Sila

20h30 – Salons d’apparat

Autrice, compositrice et interprète, Anna Sila développe un univers sensible, entre chanson française, soul et influences folk. Sa voix singulière, à la fois douce et habitée, porte des textes délicats, empreints de poésie et de mélancolie lumineuse. Sur scène, elle privilégie la proximité et l’émotion, laissant toute la place aux mots et aux nuances.

Samedi 21 mars : programme

Antoine Boyer et Yeore Kim

19h30 – Cour de l’intendant

Guitariste virtuose, Antoine Boyer s’est imposé comme l’un des musiciens les plus singuliers de sa génération, à la croisée du jazz, des musiques du monde et de l’écriture contemporaine. À ses côtés, Yeore Kim déploie un jeu d’harmonica d’une finesse rare, mêlant précision, souffle et liberté. Leur dialogue, d’une grande élégance, explore un répertoire original et ouvert, entre compositions et improvisations.

Sarah Coponat

20h30 – Salons d’apparat

Résolument moderne et virtuose, le piano de Sarah Coponat bouleverse les codes du piano classique et de la musique électronique. Compositrice et improvisatrice prolifique, Sarah enregistre 5 albums de piano solo et se fait remarquer sur internet (Twitch, Spotify) ou elle réunit plusieurs milliers d’auditeurs lors de concerts d’improvisation. Rapidement, elle se produit à travers le monde. Sur les grandes scènes, au Sénégal, à Berlin, Amsterdam, dans de nombreux théâtres et festivals en France, ou encore au Dôme de Marseille devant 8 000 personnes.

Dimanche 22 mars : programme

Sébastien Giniaux et Joris Viquesnel

19h30 – Cour de l’intendant

Guitariste et violoncelliste, Sébastien Giniaux développe un univers singulier, nourri de jazz, de musiques du monde et d’improvisation. À ses côtés, Joris Viquesnel déploie un jeu de guitare précis et inspiré, ancré dans la tradition manouche tout en restant ouvert aux influences contemporaines. Ensemble, ils construisent un dialogue vibrant, entre virtuosité, sens mélodique et liberté.

China Moses et Tony Tixier

20h30 – Salons d’apparat

Voix incontournable du jazz et de la soul, China Moses séduit par son timbre puissant, son sens du groove et une présence scénique aussi élégante qu’audacieuse. Pianiste virtuose partagé entre Paris et New York, Tony Tixier développe un jeu inspiré, nourri d’improvisation et d’influences contemporaines.

payant

Cour de l’intendant : 15 €

Salons d’apparat : 20 €

Tout public.

Hôtel de la Marine 2 place de la Concorde 75008 Paris

https://www.hotel-de-la-marine.paris/agenda/festival-paris-music-a-l-hotel-de-la-marine



