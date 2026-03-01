Festival Paris Music : SÄND Bateau El Alamein Paris

SÄND, alias de l’artiste et productrice Ceilin Poggi, façonne une électro sous tension, imbibée de trip-hop, de pop indie, de neo-soul. Son écriture en français sonne comme une cartographie des failles humaines.

Avec Les Signaux Contraires (2026), elle livre un premier album où l’intime se mêle à à la puissance, pulsations organiques, électro viscérale, nappes sombres et basses tribales. Sa voix sensuelle et tranchante sculpte chaque titre comme une nouvelle zone de friction. Sur scène, la matière sonore s’incarne en Sänd, performeuse d’une intensité magnétique. « Une claque sonore » (Hands Up Electro), « Un album audacieux et politique à découvrir de toute urgence » écrit FIP (FIP).

Le Festival Paris Music se déroule à la fois dans des salles de concerts et des lieux atypiques, offrant ainsi aux artistes et aux spectateurs des expériences musicales inédites.

Le samedi 21 mars 2026

de 20h00 à 23h30

payant Prévente : 12.90 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-21T21:00:00+01:00

fin : 2026-03-22T00:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-21T20:00:00+02:00_2026-03-21T23:30:00+02:00

Bateau El Alamein Quai François Mauriac 75013 Paris



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