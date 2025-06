Festival Parlez-moi d’Humour 2025 Jardin du Parc Vitré 6 juillet 2025 15:00

Ille-et-Vilaine

Festival Parlez-moi d’Humour 2025 Jardin du Parc 44 Boulevard de Châteaubriant Vitré Ille-et-Vilaine

Début : 2025-07-06 15:00:00

fin : 2025-07-20

2025-07-06

2025-07-13

2025-07-20

2025-07-27

Festival ancré dans l’été à Vitré, Parlez-moi d’Humour revient en 2025 avec un nouveau format.

RDV tous les dimanches après-midi de juillet (15h) pour muscler vos zygomatiques avec une programmation riche et éclectique autour de l’humour, allant du cirque au stand up en passant par la musique et le théâtre de rue.

Chaque dimanche, retrouvez deux spectacles ouverts à tous·tes et en accès gratuit. Pour plus de convivialité, une buvette et de la petite restauration seront proposés sur place.

La Prog :

Dim 06/07 Jean-Noël Mistral & Immo French Touch made in Germany

Dim 13/07 Déraillo Sprint & La quincaillerie Parpassanton

Dim 20/07 La Tente d’Edgar & les P’tits Fils de Jeanine

Dim 27/07 Shlada & Pas né pour un p’tit Pain

Plus d’info sur https://www.lebonscenart.fr/parlez-moi-d-humour

Un festival organisé par la ville de Vitré et coordonnée par l’association Le Bon Scén’Art. .

