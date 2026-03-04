Festival Paroles | Bal littéraire Bridgerton Compiègne

Festival Paroles | Bal littéraire Bridgerton

3 Rue Jeanne d’Arc Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 15:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Préparez-vous à vivre un après-midi glamour et gourmand avec le Bal littéraire Bridgterton. Vous serez plongés dans l’univers romantique de Jane Austen dont on entendra de courtes saynètes tandis qu’un ensemble de musiciens vous entraînera sur la piste de danse. Un délicieux goûter anglais vous permettra de compléter ces plaisirs. Choisissez votre plus belle tenue et laissez-vous porter par la magie de ce bal unique !

Savourez aussi un délicieux goûter anglais et découvrez de nombreuses surprises tout au long de cet après-midi inoubliable. Ne manquez pas cette occasion de briller sous les chandeliers et de vivre une expérience digne des salons londoniens !

“Paroles” s’est inspiré de la série à succès “Les chroniques de Bridgerton” en organisant ce grand bal dans les majestueuses salles Saint-Nicolas. Le Festival y a associé l’univers romantique de l’écrivaine culte Jane Austen, connue notamment pour les adaptations cinématographiques de ses romans. Nous aurons, le matin même, accueilli Françoise du Sorbier, traductrice de Jane Austen. Une façon de rappeler que la traduction questionne la langue.

ATTENTION Places limitées !

Avec la participation de

– La Petite Vadrouille (troupe) Menée par Céline Devalan, la troupe La Petite Vadrouille imagine des spectacles vivants où le théâtre s’exprime avec une élégance rare. Entre dynamisme et créativité, ses comédiens redonnent vie aux planches pour offrir aux petits comme aux grands un voyage artistique sincère et enchanteur. Lors de votre bal Bridgerton, la troupe viendra suspendre le temps. À travers des intermèdes théâtraux délicats, Céline Devalan et ses comédiens feront revivre l’esprit de Jane Austen, transformant chaque pause en une rencontre complice avec les grandes figures de la littérature.

– L’art du goût au Bal Bridgerton (pâtissière) L’art de la pâtisserie rencontre l’éclat de la Régence Virginie, de la maison “Douce Heure des Papilles“, s’invite parmi nous pour ravir les convives du bal. Entre deux danses, ses spécialités artisanales vous offrent une escale de saveurs exquises. Une invitation au plaisir des sens, où chaque bouchée devient une promesse de tendresse et de raffinement.

– L’Exquise Harmonie de Quinte Sens (musiciens) Pour rythmer votre joie et faire vibrer l’assemblée, le quintette à cordes Quinte Sens s’empare de la scène. Ces musiciens passionnés vous proposent un voyage musical à la fois noble et audacieux. Entre les pas de danse traditionnels comme le Rondeau de Purcell ou Comical Fellow, l’ensemble réinterprète avec panache les succès modernes de la série, de Wildest Dreams à l’envoûtant Strange. Des classiques intemporels aux échos de I Will Always Love You, laissez-vous porter par cette harmonie “so British” où le passé et le présent ne font plus qu’un.

3 Rue Jeanne d’Arc Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France contact@festival-paroles.fr

English :

Get ready for a glamorous, gourmet afternoon with the Bridgterton Literary Ball. You’ll be immersed in the romantic world of Jane Austen, with short sketches and an ensemble of musicians leading you onto the dance floor. A delicious English snack will round off the fun. Choose your most beautiful outfit and let yourself be carried away by the magic of this unique ball!

Enjoy a delicious English snack and discover many surprises throughout this unforgettable afternoon. Don’t miss this opportunity to shine under the candelabras and enjoy an experience worthy of the London salons!

paroles? was inspired by the best-selling series The Bridgerton Chronicles? when it organized this grand ball in the majestic Saint-Nicolas halls. The Festival has associated it with the romantic universe of cult author Jane Austen, best known for the film adaptations of her novels. That very morning, we welcomed Françoise du Sorbier, Jane Austen?s translator. A reminder that translation questions language.

ATTENTION: Places are limited!

With the participation of

– La Petite Vadrouille (troupe): Led by Céline Devalan, La Petite Vadrouille imagines lively shows in which theater expresses itself with rare elegance. Dynamic and creative, its actors bring the stage back to life, offering young and old alike a sincere and enchanting artistic journey. During your Bridgerton Ball, the troupe will suspend time. Through delicate theatrical interludes, Céline Devalan and her actors will bring the spirit of Jane Austen to life, transforming each pause into an intimate encounter with the great figures of literature.

– The art of taste at the Bridgerton Ball (pastry chef): The art of pastry meets the glamour of the Regency: Virginie, from ?Douce Heure des Papilles? invites herself to delight the guests at the ball. Between two dances, her artisanal specialties offer a stopover of exquisite flavors. An invitation to indulge the senses, where every mouthful becomes a promise of tenderness and refinement.

– L?Exquise Harmonie de Quinte Sens (musicians): The Quinte Sens string quintet takes to the stage to set the rhythms for your enjoyment and get the crowd going. These passionate musicians take you on a musical journey both noble and daring. Between traditional dance steps such as Purcell?s Rondeau and Comical Fellow, the ensemble reinterprets the series? modern hits with panache, from Wildest Dreams to the spellbinding Strange. From timeless classics to echoes of I Will Always Love You, let yourself be carried away by this ?so British? harmony where past and present become one.

