Festival Paroles | Écrire la résilience Compiègne

Festival Paroles | Écrire la résilience

3 Rue Jeanne d’Arc Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 16:00:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04

[ Plateau de 2 auteurs ]

Lors du Salon du livre, deux auteurs aux univers forts et singuliers partageront le plateau. Valentine Goby, figure majeure de la littérature française contemporaine, viendra présenter “Le palmier“, une enquête intime et poétique sur le territoire de l’enfance et les pouvoirs de l’écriture. À ses côtés, Christopher Laquieze, écrivain et philosophe autodidacte suivi par une vaste communauté sur les réseaux sociaux, présentera “La rosa perdida“, son premier roman, un récit foisonnant empreint de réalisme magique qui révèle toute sa virtuosité littéraire. Une rencontre placée sous le signe du dialogue entre sensibilité, imaginaire et réflexion.

3 Rue Jeanne d’Arc Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France contact@festival-paroles.fr

[ Plateau de 2 auteurs ]

During the Salon du livre, two authors with strong, singular universes will share the stage. Valentine Goby, a major figure in contemporary French literature, will present Le palmier, an intimate and poetic investigation into the territory of childhood and the powers of writing. Alongside her, Christopher Laquieze, a self-taught writer and philosopher with a large following on social networks, will present ?La rosa perdida? his first novel, an abundant narrative imbued with magical realism that reveals all his literary virtuosity. This encounter is a dialogue between sensibility, imagination and reflection.

