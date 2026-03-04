Festival Paroles | Et toi, comment tu te débrouilles ? Margny-lès-Compiègne

Festival Paroles | Et toi, comment tu te débrouilles ?

61 Rue de la République Margny-lès-Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-03 21:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Avec Mariana Lézin et Paul Tilmont.

[ Théâtre Jeune Public ]

“Paroles” s’associe à la programmation de la médiathèque de Margny-lès-Compiègne qui vous propose le spectacle de théâtre “Et toi, comment tu te débrouilles ?“. Un rendez-vous jeunesse, à partir de 8 ans, qui vous promet un moment captivant, tendre et drôle, et l’air de rien sacrément discursif.

À propos de “Et toi, comment tu te débrouilles ?“

Dans un décor apparemment tout simple mais qui s’avèrera une mine de trouvailles ingénieuses, dans une esthétique version Playmobil qui convoque très vite notre curiosité, Charly va nous raconter son histoire à hauteur d’enfant, et comme tout enfant, il attend des réponses à ses nombreuses questions. Face à lui, ses parents pestent et tournent les talons, son frère l’ignore ou le terrorise selon l’humour, seule sa grand-mère prend soin de l’écouter et de lui répondre enfin.

Mamé, elle s’est enfuie du dernier EPHAD où elle a encore fait des siennes. Elle est féministe, exubérante, n’a pas sa langue dans sa poche et compte bien se mêler de cette famille, de ses tribulations et ses travers, mais de ses grands bonheurs aussi.

Dans ce récit drôle et touchant, tendre et rondement bien ficelé, porté par deux comédiens talentueux et polychromes qui incarnent les six personnages, maints thèmes sociétaux sont abordés ; les questions de genre et d’identité, l’égalité homme-femme, le temps qui passe et trépasse, l’amour et l’altérité… Avec Mamé, on parle de tout, simplement et sans détour. L’humour est partout mais la profondeur toujours là bien présente, prégnante. Plus le récit avance, plus les carapaces s’effritent et la sincérité affleure.

61 Rue de la République Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France contact@festival-paroles.fr

English :

With Mariana Lézin and Paul Tilmont.

[ Théâtre Jeune Public ]

paroles? joins forces with the Margny-lès-Compiègne media library to present the theater show Et toi, comment tu te débrouilles? For children aged 8 and over, this show promises to be captivating, tender and funny, with a touch of discourse thrown in for good measure.

About Et toi, comment tu te débrouilles?

In a seemingly simple setting that turns out to be a mine of ingenious discoveries, in a Playmobil-style aesthetic that quickly arouses our curiosity, Charly tells us his story from a child?s point of view, and like any child, he’s waiting for answers to his many questions. His parents swear at him and turn their heels, his brother ignores him or terrorizes him, depending on the humor, and only his grandmother listens to him and finally answers.

Grandma, she ran away from the last EPHAD where she caused trouble again. She’s a feminist, exuberant and outspoken, and she’s determined to get involved in this family, its trials and tribulations, but also its great joys.

In this funny, touching, tender and well-crafted tale, performed by two talented, multi-colored actors who embody the six characters, many societal themes are tackled: questions of gender and identity, equality between men and women, the passage of time, love and otherness? Mamé talks about everything, simply and straightforwardly. Humor is everywhere, but the depth of the story is ever-present, ever-present. The further the story progresses, the more the shells crumble and sincerity emerges.

