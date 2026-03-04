Festival Paroles | Heures joyeuses en humour

Rue Roger Couttolenc Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 19:00:00

fin : 2026-04-02 20:30:00

Date(s) :

2026-04-02

Avec l’Académie d’Humour de Paris.

Le milieu de l’humour les acclame, ils sont sur les grandes chaînes de radio et de télévision ou ont leur programme phare sur les réseaux sociaux. Paroles vous invite à venir découvrir les talents émergents de l’Académie d’Humour, tous jongleurs de mots . Plongez dans l’ambiance Comedy Club pour plus d’une heure de rire au café Le Philanthrope !

Avec l’Académie d’Humour de Paris.

Le milieu de l’humour les acclame, ils sont sur les grandes chaînes de radio et de télévision ou ont leur programme phare sur les réseaux sociaux. Paroles vous invite à venir découvrir les talents émergents de l’Académie d’Humour, tous jongleurs de mots . Plongez dans l’ambiance Comedy Club pour plus d’une heure de rire au café Le Philanthrope ! .

Rue Roger Couttolenc Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France contact@festival-paroles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With the Académie d’Humour de Paris.

They’re acclaimed by the comedy world, featured on major radio and TV channels, or have their own flagship program on social networks. Paroles invites you to discover the emerging talents of the Académie d?Humour, all jugglers of words . Dive into the Comedy Club atmosphere for over an hour of laughter at café Le Philanthrope!

L’événement Festival Paroles | Heures joyeuses en humour Compiègne a été mis à jour le 2026-03-04 par Compiègne Pierrefonds Tourisme