Festival Paroles | Lecture musicale Les 50èmes hurlants Compiègne

Festival Paroles | Lecture musicale Les 50èmes hurlants

3 Rue Jeanne d’Arc Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 18:00:00

fin : 2026-04-04 19:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Avec Tom Buron et Fred Aubin à la trompette.

[ Lecture musicale ]

“50èmes hurlants” est l’adaptation pour la scène du long poème de Tom Buron, Prix Apollinaire Découverte. Poème marin, il déroule le monologue d’un conquistador moderne à la recherche d’une île. Un éloge de l’aventure et du goût pour le péril où le souffle de l’épopée entraîne le public dans d’imaginaires contrées. Ce voyage à travers les mers et la mémoire est nourri des arrangements mêlant blues, jazz, chant de marin et pasodoble du trompettiste Frédéric Aubin. La rencontre entre le musicien et le poète a lieu en novembre 2021, à l’occasion de l’événement Jazz & Poésie organisé par la Maison de la Poésie et de l’Oralité de Rouen. Pour l’élaboration de ce projet, Frédéric Aubin et Tom Buron ont bénéficié d’une résidence de création à La Factorie Maison de poésie en 2023.

Retrouvez Tom Buron sur le Salon du Livre de Compiègne, Stand de signatures, Salles Saint-Nicolas le 04 avril de 14h à 17h30 (Entrée libre et gratuite).

Avec Tom Buron et Fred Aubin à la trompette.

[ Lecture musicale ]

“50èmes hurlants” est l’adaptation pour la scène du long poème de Tom Buron, Prix Apollinaire Découverte. Poème marin, il déroule le monologue d’un conquistador moderne à la recherche d’une île. Un éloge de l’aventure et du goût pour le péril où le souffle de l’épopée entraîne le public dans d’imaginaires contrées. Ce voyage à travers les mers et la mémoire est nourri des arrangements mêlant blues, jazz, chant de marin et pasodoble du trompettiste Frédéric Aubin. La rencontre entre le musicien et le poète a lieu en novembre 2021, à l’occasion de l’événement Jazz & Poésie organisé par la Maison de la Poésie et de l’Oralité de Rouen. Pour l’élaboration de ce projet, Frédéric Aubin et Tom Buron ont bénéficié d’une résidence de création à La Factorie Maison de poésie en 2023.

Retrouvez Tom Buron sur le Salon du Livre de Compiègne, Stand de signatures, Salles Saint-Nicolas le 04 avril de 14h à 17h30 (Entrée libre et gratuite). .

3 Rue Jeanne d’Arc Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France contact@festival-paroles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With Tom Buron and Fred Aubin on trumpet.

[ Musical reading ]

50èmes hurlants? is the stage adaptation of Tom Buron?s long poem, winner of the Prix Apollinaire Découverte. A marine poem, it unfolds the monologue of a modern conquistador in search of an island. An eulogy of adventure and a taste for peril, where the breath of epic takes the audience into imaginary lands. This voyage across the seas and down memory lane is fueled by trumpeter Frédéric Aubin?s arrangements blending blues, jazz, sea chanteys and pasodoble. The musician and poet will meet in November 2021, during the Jazz & Poésie event organized by the Maison de la Poésie et de l?Oralité de Rouen. To develop this project, Frédéric Aubin and Tom Buron benefited from a creative residency at La Factorie? Maison de Poésie en 2023.

Meet Tom Buron at the Salon du Livre de Compiègne, Stand de signatures, Salles Saint-Nicolas on April 04 from 2pm to 5:30pm (free admission).

L’événement Festival Paroles | Lecture musicale Les 50èmes hurlants Compiègne a été mis à jour le 2026-03-04 par Compiègne Pierrefonds Tourisme