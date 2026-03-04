Festival Paroles | Même pas mal comédie club Compiègne
Festival Paroles | Même pas mal comédie club Compiègne vendredi 3 avril 2026.
Festival Paroles | Même pas mal comédie club
3 Rue Jeanne d’Arc Compiègne Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 18:00:00
fin : 2026-04-03 19:30:00
Date(s) :
2026-04-03
Pour découvrir sur scène Guillaume Loublier, Thomas Marceul, Coralie Mori, Marie-Claire Neveu, Jérémie Stora, Marie Thomas, les humoristes qui ont animé la mission-résidence.
Événement gratuit pour les bénéficiaires de la résidence
3 Rue Jeanne d’Arc Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France contact@festival-paroles.fr
English :
To discover on stage: Guillaume Loublier, Thomas Marceul, Coralie Mori, Marie-Claire Neveu, Jérémie Stora, Marie Thomas, the comedians who led the mission-residency.
Free event for residence beneficiaries
