Festival Paroles | Même pas mal comédie club Compiègne

Début : 2026-04-03 18:00:00

fin : 2026-04-03 19:30:00

2026-04-03

Pour découvrir sur scène Guillaume Loublier, Thomas Marceul, Coralie Mori, Marie-Claire Neveu, Jérémie Stora, Marie Thomas, les humoristes qui ont animé la mission-résidence.

Événement gratuit pour les bénéficiaires de la résidence

3 Rue Jeanne d’Arc Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France contact@festival-paroles.fr

English :

To discover on stage: Guillaume Loublier, Thomas Marceul, Coralie Mori, Marie-Claire Neveu, Jérémie Stora, Marie Thomas, the comedians who led the mission-residency.

Free event for residence beneficiaries

