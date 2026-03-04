Festival Paroles | Michaël Hirsch Y’a de la joie Pierrefonds

Festival Paroles | Michaël Hirsch Y’a de la joie

Rue Viollet le Duc Pierrefonds Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04 21:30:00

Date(s) :

2026-04-04

[ Humour ]

Un an pour apprendre LA JOIE DE VIVRE ! C’est le défi que je me suis lancé. Et ça a marché… enfin presque !

Avant ça, j’avais essayé le bonheur avec un grand B celui d’Instagram, des citations inspirantes et des méthodes de développement personnel. Résultat j’ai coché toutes les cases… sauf celle du bonheur ! Alors j’ai tenté de comprendre. J’ai lu, testé, et fait des rencontres… étonnantes ! Et je vous embarque dans cette quête drôle, sensible, et surtout joyeuse !

Après “Pourquoi ? Je pionce donc je suis” et “Le Montespan“, Michaël Hirsch revient avec son troisième seul en scène.

Rue Viollet le Duc Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France contact@festival-paroles.fr

English :

[ Humor ]

One year to learn the joy of living! That’s the challenge I set myself. And it worked? almost!

Before that, I tried happiness with a capital B: that of Instagram, inspirational quotes and personal development methods. Result: I ticked all the boxes? except the happiness one! So I tried to understand. I read, tested and met some amazing people! And I’m taking you on a quest that’s funny, sensitive and, above all, joyful!

After Why? Je pionce donc je suis? and Le Montespan , Michaël Hirsch returns with his third one-man show.

