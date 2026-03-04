Festival Paroles | Paroles aux amateurs théâtre, Mic-Rap Compiègne

Festival Paroles | Paroles aux amateurs théâtre, Mic-Rap

1bis Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Depuis sa création, Paroles dédie un temps et un espace aux amateurs ceux qui, au travers des associations des territoires, font vivre la langue et rassemblent des publics divers dans la joie de ce patrimoine partagé. C’est ainsi que le public pourra assister à des courtes performances de théâtre, de lecture à voix haute, de slam, d’éloquence, d’improvisation, présentées par

– Les cipitrons ;

– Les jeunes des maisons de quartier de Compiègne ;

– La pièce en plus ;

– Traces et Cie ;

– Les troublions ;

– Les mots à voix haute.

Venez découvrir le “cœur battant” de la langue française dans notre territoire !

Depuis sa création, Paroles dédie un temps et un espace aux amateurs ceux qui, au travers des associations des territoires, font vivre la langue et rassemblent des publics divers dans la joie de ce patrimoine partagé. C’est ainsi que le public pourra assister à des courtes performances de théâtre, de lecture à voix haute, de slam, d’éloquence, d’improvisation, présentées par

– Les cipitrons ;

– Les jeunes des maisons de quartier de Compiègne ;

– La pièce en plus ;

– Traces et Cie ;

– Les troublions ;

– Les mots à voix haute.

Venez découvrir le “cœur battant” de la langue française dans notre territoire ! .

1bis Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France contact@festival-paroles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Since its creation, Paroles has dedicated a time and a space to amateurs: those who, through local associations, bring language to life and bring diverse audiences together in the joy of this shared heritage. This is how the public will be able to attend short performances of theater, reading aloud, slam, eloquence and improvisation, presented by

– Les cipitrons ;

– Les jeunes des maisons de quartier de Compiègne ;

– La pièce en plus ;

– Traces et Cie ;

– Les troublions ;

– Les mots à voix haute.

Come and discover the ?beating heart? of the French language in our region!

L’événement Festival Paroles | Paroles aux amateurs théâtre, Mic-Rap Compiègne a été mis à jour le 2026-03-04 par Compiègne Pierrefonds Tourisme