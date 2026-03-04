Festival Paroles | Paroles aux écrivains Compiègne

Festival Paroles | Paroles aux écrivains

3 Rue Jeanne d'Arc Compiègne Oise

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 13:30:00

fin : 2026-04-04 14:30:00

Date(s) :

2026-04-04

L'Association pour un festival de la langue française, à l'origine du festival Paroles, veut encourager la création et soutenir les écrivains du territoire< étant publiés pour la première fois, elle organise une scène ouverte pour les écrivains d'ici. Venez y découvrir des auteurs et autrices qui sont peut-être vos voisins et ont publié un roman, un album, de la poésie, du théâtre ou encore un essai. de roman, d'album, de théâtre, de poésie ou encore d'un essai et qui veulent les partager avec vous. Après une brève présentation dans la Chapelle Saint-Nicolas, on les retrouvera au salon du livre sur un stand dédié.

English :

The Association pour un festival de la langue française, behind the Paroles festival, wants to encourage creation and support local writers< who have been published: for the first time, it is organizing an open stage for local writers. Come and discover authors who may be your neighbors and who have published a novel, an album, poetry, theater or an essay, and who want to share them with you. After a brief presentation in the Chapelle Saint-Nicolas, you'll find them at a dedicated stand at the Salon du Livre.