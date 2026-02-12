Festival Paroles Paroles Du givre dans les oreilles La Cidrerie Beuzeville
Festival Paroles Paroles Du givre dans les oreilles La Cidrerie Beuzeville vendredi 10 avril 2026.
Festival Paroles Paroles Du givre dans les oreilles
La Cidrerie 72 Rue de la Libération Beuzeville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 20:30:00
fin : 2026-04-10 21:45:00
Date(s) :
2026-04-10
Festival des Arts de la Parole en Normandie
Édition 2026 du 1er au 10 avril !
Le festival Paroles Paroles s’installe à Beuzeville, Honfleur, Équemauville, Barneville-la-Bertran et Gonneville-sur-Honfleur.
Festival Paroles Paroles Du 1er au 10 avril 2026
Festival des Arts de la Parole en Normandie
Théâtre | Poésie | Musique | Danse | Conte
_________________________________________________
Du givre dans les oreilles
Théâtre
Tout Public
Compagnie Tête de Bois et Compagnies
Avec Matthias Guallarano Et Sophie Meyer
Mise en scène et scénographie François Lemonnier
Mise en corps Doatea Cornu Bensusan
Création musicale Marion Lemonnier Création Lumière Sylvain Legendre
Synopsis
C’est l’histoire d’une rencontre entre deux personnages.
Jusqu’ici, rien de très original. Sauf que ceux là, en s’apprivoisant l’un et l’autre, cherchent le lien qui pourrait les unir. L’un vit hanté par tant de souvenirs qui l’empêchent d’être au présent. Alors pour leur échapper, il danse sur la grève… L’autre a perdu la mémoire, aussi pour retrouver le temps d’avant, elle collectionne des objets abandonnés par la laisse de mer. Ensemble, ils tricotent un lien invisible, un fil rouge entre l’avant et l’après.
Un texte pour adultes, mais pas seulement… Spécialisée en littérature jeunesse, l’autrice s’amuse parfois aussi à écrire pour les plus grands.
Il reste beaucoup d’enfance entre les mots. Dans ce spectacle poétique à la mise en scène épurée, le jeu pétillant et généreux des deux comédiens embarque le spectateur pour un entre deux mondes où il fait doux vivre. Ici, la poésie et l’émerveillement deviennent parole quotidienne, une façon d’être au monde. Dans les courants, dans les remous et dans les tourbillons. Aller-retour, pour l’ailleurs !
Venez ! Soutenez la création locale et poussez la porte de la Cidrerie qui accueille la première de ce spectacle, prometteur. .
La Cidrerie 72 Rue de la Libération Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 6 71 57 92 14 tetedebois@ymail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Paroles Paroles Du givre dans les oreilles
Festival des Arts de la Parole en Normandie
2026 edition: from 1 to 10 April!
The Paroles Paroles festival is coming to Beuzeville, Honfleur, Équemauville, Barneville-la-Bertran and Gonneville-sur-Honfleur.
L’événement Festival Paroles Paroles Du givre dans les oreilles Beuzeville a été mis à jour le 2026-02-12 par OT Honfleur-Beuzeville