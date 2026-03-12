Festival Paroles Paroles Greniers à Sel, Honfleur Honfleur 1 – 10 avril Plein tarif : 8 euros , Tarif réduit : 6 euros, Forfait soirée : 12 euros

Le Festival Paroles Paroles vous attend du 1er au 10 avril 2026 à Honfleur et ses alentours, pour 10 jours de spectacle vivant !

L’édition 2026 met à l’honneur les créations portées par des femmes, véritables voix et couleurs de cette programmation éclectique. Le Festival Paroles Paroles vous invite à l’émotion, à la rencontre et à l’émerveillement, dans des lieux variés et parfois atypiques du territoire de Honfleur et les communes partenaires. Des concerts, des séances jeune public, des pièces de théâtre pour les ados et les adultes, des ateliers de médiation parents-enfants, une exposition et des moments conviviaux au bar du festival. Nous vous attendons nombreux pour vivre l’expérience Paroles Paroles ensemble !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-01T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-10T21:45:00.000+02:00

Greniers à Sel, Honfleur 9T Rue de la Ville, Honfleur Honfleur Honfleur 14600 Calvados



