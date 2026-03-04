Festival Paroles | Quand la littérature célèbre la vie Compiègne

Festival Paroles | Quand la littérature célèbre la vie

3 Rue Jeanne d’Arc Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04 16:00:00

Date(s) :

2026-04-04

[ Plateau de 2 autrices ]

À l’occasion du Salon du livre, deux autrices incontournables seront réunies sur un même plateau. Serena Giuliano, la plus italienne des autrices françaises, viendra présenter “Volare“, son nouveau roman salué pour son humanité, sa délicatesse et son humour, fidèle à l’univers chaleureux et lumineux qui a conquis des milliers de lecteurs. À ses côtés, Alexia Stresi évoquera “Grand prince“, un roman lumineux et plein de surprises, qui met en scène l’inattendu renouveau d’une héroïne de 85 ans et confirme son talent pour créer des personnages profondément marquants. Une rencontre placée sous le signe de l’émotion, de la joie et de la vie !

3 Rue Jeanne d’Arc Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France contact@festival-paroles.fr

English :

[ Plateau de 2 autrices ]

For the Salon du livre, two of France?s leading authors will be on the same stage. Serena Giuliano, the most Italian of French authors, will present ?Volare? her new novel, acclaimed for its humanity, delicacy and humor, faithful to the warm, luminous universe that has won over thousands of readers. Alongside her, Alexia Stresi will talk about Grand Prince, a luminous novel full of surprises, featuring the unexpected revival of an 85-year-old heroine and confirming her talent for creating deeply affecting characters. An encounter full of emotion, joy and life!

