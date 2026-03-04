Festival Paroles | Rencontre littéraire avec une traductrice Compiègne

Festival Paroles | Rencontre littéraire avec une traductrice

3 Rue Jeanne d’Arc Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-04-05 14:00:00

fin : 2026-04-05 15:00:00

2026-04-05

[ Rencontre littéraire ]

Grande traductrice, ancienne professeure de littérature anglaise à la Sorbonne, Françoise du Sorbier a notamment traduit Jane Austen dans une très remarquée version d’”Orgueil et préjugés“. Cette rencontre sera l’occasion de l’interroger sur son travail de traductrice et sur les spécificités des langues anglaise et française. Cet événement ouvre le dimanche romantique du festival.

[ Rencontre littéraire ]

3 Rue Jeanne d’Arc Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France contact@festival-paroles.fr

English :

[ Literary encounter ]

Françoise du Sorbier is a leading translator and former professor of English literature at the Sorbonne. Her most notable translation of Jane Austen was the highly acclaimed version of Pride and Prejudice. This meeting will be an opportunity to ask her about her work as a translator and the specificities of the English and French languages. This event opens the festival’s Romantic Sunday.

