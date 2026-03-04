Festival Paroles | Rencontre littéraire Je voulais vivre Compiègne

Festival Paroles | Rencontre littéraire Je voulais vivre

3 Rue Jeanne d’Arc Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 15:00:00

Date(s) :

2026-04-04

[ Rencontre littéraire ]

Milady n’est pas une femme qui pleure… Elle est de celles qui se vengent. Plus de 150 ans après la parution des Trois mousquetaires, Adelaïde de Clermont Tonnerre rend justice à Milady en lui donnant la parole ! Entre intrigues politiques et tourments amoureux du XVIIe siècle, elle déconstruit le mythe de l’héroïne de Dumas à travers un portrait singulier qui traverse les époques. Retrouvez-la au Salon du livre de Compiègne pour un entretien, suivi d’une séance de dédicaces jusqu’à 17h.

Pour rencontrer l’autrice

– Salon du Livre Rencontre littéraire Samedi 4 avril | 14h-15h | Salles Saint-Nicolas

– Salon du Livre Stand de signatures Samedi 4 avril | 15h-17h30 | Salles Saint-Nicolas

3 Rue Jeanne d’Arc Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France contact@festival-paroles.fr

English :

[ Literary encounter ]

Milady is not a woman who cries? She is a woman who takes her revenge More than 150 years after the publication of The Three Musketeers, Adelaïde de Clermont Tonnerre does Milady justice by giving her a voice! Between political intrigue and 17th-century amorous turmoil, she deconstructs the myth of Dumas?s heroine through a singular portrait that spans the ages. Meet her at the Salon du livre de Compiègne for an interview, followed by a book signing until 5pm.

To meet the author

– Salon du Livre ? Rencontre littéraire Saturday April 4 | 14h-15h | Salles Saint-Nicolas

– Salon du Livre ? Signing booth Saturday, April 4, 3-5:30pm | Salles Saint-Nicolas

