Festival Paroles | Rencontre littéraire Le bel obscur Compiègne

Festival Paroles | Rencontre littéraire Le bel obscur

Place du Change Compiègne Oise

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2026-04-05 11:00:00

fin : 2026-04-05 12:30:00

Date(s) :

2026-04-05

[ Rencontre littéraire ]

Finaliste au prix Goncourt, l’autrice belge Caroline Lamarche n’a pas remporté le graal littéraire 2026 avec son roman “Le bel obscur“. Pour autant, ce texte bouleversant mérite d’être lu c’est un récit de corps, mais aussi de solitude qui mêle enquête, autofiction, introspection mais aussi politique il évoque avec liberté les conséquences de l’homophobie sur les familles. L’histoire entremêle l’élucidation du destin d’un ancêtre banni avec le souvenir d’un bouleversement personnel l’annonce de l’homosexualité du mari de la narratrice.

Caroline Lamarche sera présente au Salon du livre de Compiègne le samedi 4 avril de 14h à 19h

Place du Change Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France contact@festival-paroles.fr

English :

[ Literary encounter ]

Belgian author Caroline Lamarche was shortlisted for the Prix Goncourt, but her novel Le bel obscur did not win the 2026 literary prize. It’s a tale of bodies, but also of solitude , mixing investigation, autofiction, introspection and politics: it evokes the consequences of homophobia on families. The story interweaves the elucidation of the fate of a banished ancestor with the memory of a personal upheaval: the announcement that the narrator?s husband was gay.

Caroline Lamarche will be present at the Salon du livre de Compiègne on Saturday April 4 from 2pm to 7pm

