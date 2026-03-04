Festival Paroles | Rencontre littéraire Le fou de la reine Compiègne

Festival Paroles | Rencontre littéraire Le fou de la reine

Place du Change Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 17:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

[ Rencontre littéraire ]

Amateur de romance, cette rencontre avec Kentin Jarno est pour vous ! Il nous fait le plaisir de venir présenter son nouveau roman “Le fou de la reine” et nous raconter comment, à 30 ans, il a pu écrire 43 livres et vivre de sa plume ! En 2023, il a publié la trilogie “Ce qui nous consume” et la dark romance “Belladonna“ aux éditions &H qui connaissent tous deux un grand succès. En 2025, le roman “ Jamais 203“, cette fois publié chez Albin Michel, bat des records de lecture.

[ Rencontre littéraire ]

Place du Change Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France contact@festival-paroles.fr

English :

[ Literary encounter ]

If you’re a lover of romance, this meeting with Kentin Jarno is for you! He’s delighted to come and present his new novel, Le fou de la reine, and tell us how, at the age of 30, he’s managed to write 43 books and make a living from his pen! In 2023, he published the trilogy Ce qui nous consume (What consumes us) and the dark romance Belladonna (Editions &H), both of which were a great success. In 2025, the novel ? Jamais 203? this time published by Albin Michel, broke reading records.

