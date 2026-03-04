Festival Paroles | Rencontre littéraire Les chemins de Ji Compiègne

Festival Paroles | Rencontre littéraire Les chemins de Ji

Venez rencontrer un auteur-phare de la Fantasy ! À l’initiative de l’Antre de Mondes, Pierre Grimbert sera à Compiègne pour présenter son nouveau roman, “Les chemins de Ji“, Tome 3, série dérivée de la série originelle “Le Secret de Ji“, qui a imposé Pierre Grimbert dans ce courant littéraire. “Six héritiers“, le premier volume, a été couronné du prix Julia-Verlanger 1997 et du prix Ozone.

Il y partagera aussi les univers esthétiques qu’il a su créer et les déclinaisons qui en ont été faites, notamment en BD et jeux de rôles. Quels que soient les supports, les mots sont centraux ils nous font voyager par les images mentales qu’ils génèrent, dans le cadre d’un roman, ils s’allient puissamment aux images dans une BD, ils permettent d’expérimenter et de partir à l’aventure dans un Jeu de rôles. Ce qui donne de la puissance à ce processus de création multi-support c’est qu’il peut toucher un public élargi, notamment ceux qui ne se disent pas forcément lecteurs .

Place du Change Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France contact@festival-paroles.fr

[ Literary encounter ]

Come and meet a leading Fantasy author! On the initiative of L?Antre de Mondes, Pierre Grimbert will be in Compiègne to present his new novel, Les chemins de Ji , Volume 3, a series derived from the original Le Secret de Ji , which established Pierre Grimbert in this literary movement. Six héritiers , the first volume, won the 1997 Prix Julia-Verlanger and the Prix Ozone.

He will also share the aesthetic universes he has created and the ways in which they have been applied, notably in comics and role-playing games. Whatever the medium, words are central: they take us on a journey through the mental images they generate in a novel, they combine powerfully with images in a comic strip, they enable us to experiment and go on an adventure in a role-playing game. What makes this multi-media creative process so powerful is that it can reach a wide audience, especially those who don’t necessarily call themselves readers .

