Festival Paroles | Rencontre littéraire L’homme qui écoutait battre le coeur des chats Compiègne

Festival Paroles | Rencontre littéraire L’homme qui écoutait battre le coeur des chats

3 Rue Jeanne d’Arc Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 11:00:00

fin : 2026-04-04 12:30:00

Date(s) :

2026-04-04

[ Rencontre littéraire ]

La poésie est ce qui guide Mathias Malzieu, musicien et romancier poétique et baroque. Peu enclin à choisir entre sa vocation de chanteur et d’auteur, c’est tout naturellement qu’il décide de mêler les deux.

Le fondateur du groupe “Dionysos” vient présenter à Compiègne “L’homme qui écoutait battre le cœur des chats“. Il y raconte un drame personnel vécu avec sa compagne, en faisant parler ses chats. Ce sont eux les narrateurs de l’histoire. Encore une fois, Mathias Malzieu s’empare du quotidien pour le transformer en univers poétique et fantasque, ne gardant que la mélancolie joyeuse.

3 Rue Jeanne d’Arc Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France contact@festival-paroles.fr

English :

[ Literary encounter ]

Poetry is what guides Mathias Malzieu, musician and poetic-baroque novelist. Unwilling to choose between his vocation as a singer and writer, he naturally decided to combine the two.

The founder of the group Dionysos comes to Compiègne to present L’homme qui écoutait battre le c?ur des chats. In it, he recounts a personal tragedy he experienced with his partner, by letting his cats speak. They are the narrators of the story. Once again, Mathias Malzieu takes everyday life and transforms it into a poetic, whimsical universe, retaining only the joyful melancholy.

