Festival Paroles | Rencontre littéraire Philip & moi Compiègne

Festival Paroles | Rencontre littéraire Philip & moi

3 Rue Jeanne d’Arc Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 17:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

[ Rencontre littéraire ]

On ne présente plus Colombe Schneck, primée aussi bien pour son travail de romancière que reconnue dans son travail de réalisatrice et journaliste. Cette rencontre permettra d’échanger sur son univers littéraire, son écriture et ce qui l’a amenée à écrire sur Philip Roth, cette grande figure de la littérature américaine.

“Philip et moi” est l’autopsie ironique d’une obsession, non dénuée de tendresse. Ce roman offre, à travers le jeu de la fiction, un portrait inédit de Philip Roth dans une Amérique disparue.

Rendez-vous le samedi 4 avril, de 14h à 17h et de 18h à 19h, pour des dédicaces et des moments d’échange avec le public, et de 17h à 18h pour la rencontre littéraire.

3 Rue Jeanne d’Arc Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France contact@festival-paroles.fr

English :

[ Literary encounter ]

Colombe Schneck needs no introduction, having won awards both for her work as a novelist and for her work as a film director and journalist. This meeting will provide an opportunity to discuss her literary universe, her writing and what led her to write about Philip Roth, that great figure of American literature.

philip et moi? is an ironic autopsy of an obsession, not devoid of tenderness. Through the interplay of fiction, this novel offers an unprecedented portrait of Philip Roth in a vanished America.

Join us on Saturday April 4, from 2pm to 5pm and 6pm to 7pm, for book signings and discussions with the public, and from 5pm to 6pm for the literary encounter.

