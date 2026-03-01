Festival Paroles | Restitution de résidence Choisy-au-Bac

Festival Paroles | Restitution de résidence

347 Chemin de Clairoix Choisy-au-Bac Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 14:00:00

fin : 2026-03-27 16:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Paroles accueille tous les ans en résidence, pendant 3 mois en amont du festival, des artistes qui animent des ateliers autour de la langue, notamment auprès des élèves mais aussi des personnes âgées ou des publics éloignés de la culture. Venez découvrir le fruit de leur travail !

Les super-pouvoirs de la langue française

Six humoristes et comédiens sont partis en mission sur le thème des super-pouvoirs de la langue française, autour de six grands axes répartie, réparation, lien, décalage, conviction… et plaisir des mots.

Une équipe de super-héros du verbe, de l’humour et de la transmission pour faire pétiller les mots, réveiller les imaginaires et tisser du lien sur les trois territoires.

347 Chemin de Clairoix Choisy-au-Bac 60750 Oise Hauts-de-France contact@festival-paroles.fr

English :

Every year, Paroles welcomes artists in residence for 3 months prior to the festival, to run workshops on language, particularly with schoolchildren, but also with the elderly and audiences far removed from culture. Come and discover the fruits of their labor!

The superpowers of the French language

Six comedians and actors set out on a mission to explore the superpowers of the French language, focusing on six main themes: repartee, repair, link, shift, conviction? and the pleasure of words.

A team of superheroes of the word, humor and transmission to make words sparkle, awaken imaginations and weave links across the three territories.

