Festival Paroles | Salon du livre Compiègne

Le premier Salon du Livre Paroles !

Que vous aimiez les romans dont on parle à la Grande librairie, ceux qui font du bien, les sagas romanesques ou la littérature “Jeune Adulte” pour vos ados, notre choix d’auteurs invités saura vous séduire. Parmi nos invités exceptionnels Claire Berest, Kentin Jarno, Valentine Goby, Mathieu Guibé, Serena Giuliano, Caroline Lamarche, Christopher Laquieze, Mathias Malzieu, Colombe Schneck, Alexia Stresi et bien d’autres…

Les écrivains ont toujours été au cœur de la programmation du festival Paroles. Cette année, ils le seront plus encore puisque nous organisons un premier salon du livre qui se déroulera aux Salles Saint-Nicolas le samedi 4 avril après-midi. Venez rencontrez plus de 25 auteurs prestigieux pour des moments de partages et de signatures, rythmés par des entretiens tout au long de l’après-midi et au-delà ! Venez nombreux fêter la lecture avec nous !

English :

The first Salon du Livre Paroles!

Whether you like the kind of novels we talk about at the Grande Librairie, the kind that make you feel good, romance sagas or Young Adult literature for your teens, our selection of guest authors is sure to please. Our special guests include Claire Berest, Kentin Jarno, Valentine Goby, Mathieu Guibé, Serena Giuliano, Caroline Lamarche, Christopher Laquieze, Mathias Malzieu, Colombe Schneck, Alexia Stresi and many more?

Writers have always been at the heart of the Paroles festival program. This year, they’ll be even more so, as we organize our first book fair at the Salles Saint-Nicolas on Saturday afternoon, April 4. Come and meet more than 25 prestigious authors for moments of sharing and signing, punctuated by interviews throughout the afternoon and beyond! Come and celebrate reading with us!

