Festival Paroles | Thomas Clerc, performance littéraire autour de l’oeuvre de Wang Du Pierrefonds

Festival Paroles | Thomas Clerc, performance littéraire autour de l’oeuvre de Wang Du

Rue Viollet le Duc Pierrefonds Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 16:30:00

fin : 2026-03-29 17:30:00

Date(s) :

2026-03-29

À l’occasion de l’installation, au Château de Pierrefonds, de l’oeuvre monumentale de Wang Du, Défilé, Paroles propose une performance inédite une brève improvisation autour de cette installation confiée à un grand amateur d’art contemporain, par ailleurs écrivain. Cette carte blanche laissée à Thomas Clerc mettra la parole puissante et séductrice au coeur de l’échange.

Rue Viollet le Duc Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France contact@festival-paroles.fr

English :

To coincide with the installation of Wang Du’s monumental work Défilé at Château de Pierrefonds, Paroles proposes an original performance: a brief improvisation around this installation, entrusted to a great contemporary art lover and writer. Thomas Clerc’s carte blanche will put words powerful and seductive at the heart of the exchange.

