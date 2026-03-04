Festival Paroles | Veillée littéraire Le visage de la nuit

3 Rue Jeanne d’Arc Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-03 21:30:00

Date(s) :

2026-04-03

[ Veillée littéraire ]

Cécile Coulon, poétesse et romancière est une autrice incontournable du paysage littéraire français. Elle sera chez nous pour présenter son nouveau roman, “Le visage de la nuit” où il est question d’un enfant de 7 ans au visage monstrueux, d’un prêtre et d’une institutrice aveugle. On y retrouvera cette langue lyrique capable de révéler la beauté dans la noirceur. Venez plonger dans l’univers du conte pour une veillée littéraire dans un lieu magique.

[ Veillée littéraire ]

Cécile Coulon, poétesse et romancière est une autrice incontournable du paysage littéraire français. Elle sera chez nous pour présenter son nouveau roman, “Le visage de la nuit” où il est question d’un enfant de 7 ans au visage monstrueux, d’un prêtre et d’une institutrice aveugle. On y retrouvera cette langue lyrique capable de révéler la beauté dans la noirceur. Venez plonger dans l’univers du conte pour une veillée littéraire dans un lieu magique. .

3 Rue Jeanne d’Arc Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France contact@festival-paroles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

[ Literary Vigil ]

Cécile Coulon, poet and novelist, is a key figure on the French literary scene. She will be on hand to present her new novel, Le visage de la nuit, about a 7-year-old child with a monstrous face, a priest and a blind schoolteacher. In it, we find that lyrical language capable of revealing beauty in darkness. Come and plunge into the world of storytelling for a literary wake in a magical setting.

L’événement Festival Paroles | Veillée littéraire Le visage de la nuit Compiègne a été mis à jour le 2026-03-04 par Compiègne Pierrefonds Tourisme