FESTIVAL PAROLES

Villers-Cotterêts Aisne

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-29

2026-03-27

Paroles revient au printemps avec une 4ème édition, sous le signe de la joie les 27, 28 et 29 mars autour de Villers-Cotterêts.

Pour sa 4ème édition, Paroles propose, comme tous les ans, des rendez-vous d’humour, des rencontres

littéraires, des concerts, des lectures musicales, des spectacles jeunesse, des événements participatifs

avec des passionnés des mots à partager. La plupart de ces événements sont gratuits ou à des prix attractifs.

Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France

English :

Paroles returns in spring with a 4th edition, under the banner of joy, on March 27, 28 and 29 around Villers-Cotterêts.

For its 4th edition, Paroles offers, as it does every year, comedy events, literary

concerts, musical readings, children’s shows, participatory events and more

with word enthusiasts to share. Most of these events are free or at attractive prices.

