Ribouisse

FESTIVAL PARTERRE

Ribouisse Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 11:00:00

fin : 2026-07-02 22:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Le festival Parterre vous invite à découvrir la danse contemporaine autrement, du 2 au 5 juillet 2026, au cœur des villages audois de Plaigne, Pécharic-et-le-Py, Ribouisse et Saint-Amans.

Pendant quatre jours, artistes et spectateurs se retrouvent dans des lieux insolites champs, églises, écoles pour vivre des expériences artistiques uniques, au plus près des œuvres et des paysages.

Ouvert à toutes et à tous, le festival propose une programmation entièrement gratuite, accessible aux curieux comme aux passionnés.

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Ribouisse 11270 Aude Occitanie annie.bozzini@gmail.com

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English :

The Parterre festival invites you to discover contemporary dance in a new light, from July 2 to 5, 2026, in the heart of the Aude villages of Plaigne, Pécharic-et-le-Py, Ribouisse, and Saint-Amans.

For four days, artists and audiences will gather in unusual venues—fields, churches, schools—to enjoy unique artistic experiences, up close to the works and the surrounding landscapes.

Open to everyone, the festival offers a completely free program, accessible to both casual visitors and art enthusiasts.

L’événement FESTIVAL PARTERRE Ribouisse a été mis à jour le 2026-06-23 par