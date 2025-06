FESTIVAL PARTICIPATIF « J’AURAIS VOULU ÊTRE UN ARTISTE » Boisseron 5 juillet 2025 07:00

Festival multi artistique, intergénérationnel En famille, entre amis ou en solo une expérience inoubliable !

Ouvert à tous, les 5 et 6 juillet à Boisseron.

Cet événement a pour but d’amener à des pratiques artistiques des publics qui en sont éloignés, de renforcer les liens familiaux et intergénérationnels, de stimuler la cohésion humaine ainsi que la synergie sur le territoire.

Les enfants peuvent participer sur scène dès 8 ans, et pour ceux qui le souhaitent, de 6 à 11 ans, il y aura des ateliers enfants J’aurais voulu être un petit artiste .

Samedi 5 juillet à 20h00 Théâtre d’impro

Espace Mistral, 270 avenue F. Mistral, 34160 Boisseron

• 20h00 ‘Les Improximatifs’ Sous vos yeux, en direct, ils vont créer des histoires incroyables, drôles ou émouvantes. Et vous aurez la possibilité de monter sur scène avec eux, de vous essayer et de vous amuser, guidés avec bienveillance par ces passionnés de l’impro.

Dimanche 6 juillet dès 19h Café-théâtre, musique, danse, arts graphiques

Spectacles en plein air, dans la Carrière de Boisseron, avenue de la Carrière, 34160 Boisseron

• 19h00 ‘L’asso fait son show’ plusieurs associations du territoire viendront proposer des animations un peu déjantées, pour démarrer et donner le ton de la soirée.

• 19h30 ‘Au théâtre tout se voiX Tranches d’amour dans un esprit café-théâtre, des reprises de sketchs humoristiques. En duos, en trios, ils s’amusent sur scène, et c’est contagieux !

• 20h30 Résultats du concours d’’écriture du festival

• 21h00 ‘La Soul’ution a Le Chœur Soul’idaire’ le groupe musical La Soul’ution invite sur scène un chœur éphémère de chanteurs amateurs constitué pour l’occasion Le Chœur Soul’idaire . Un moment d’une énergie incroyable, sur les compositions Soul-Funk-Pop endiablées du groupe. Des danseurs amateurs, coachés par la danseuse et chorégraphe Jennifer Pézières, se produiront pendant le concert, accompagnés du danseur Prince de Guinée, et d’autres danseurs.

• Exposition d’art graphique dans la Carrière de Boisseron le 6 juillet

Les services proposés pendant le festival

• Buvette

• Snacking

• Activités enfant J’aurais voulu être un petit artiste de 6 à 11 ans

Tarif d’entrée aux spectacles tous les spectacles sont à prix libre (à l’entrée ou en sortie).

CONTACT Sandrine T. 06.08.94.43.75 contact@lescreateursdemotionspositives.com

Pour participer aux spectacles, toutes les infos ici https://bit.ly/artiste-2025

Site web de l’association Les Créateurs d’Émotions Positives www.lescreateursdemotionspositives.com .

Avenue Frédéric Mistral

Boisseron 34160 Hérault Occitanie +33 4 67 86 62 08

