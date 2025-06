Festival Partie de campagne 2025 Quessoy 5 juillet 2025 19:00

Côtes-d’Armor

Festival Partie de campagne 2025 Quessoy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 19:00:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Dans un décor bucolique, entrez dans une joyeuse cour des miracles et découvrez une fourmilière d’artistes en tout genre à la Vis Comica. Laissez-vous bercer, dorloter, ébahir, réjouir de deux notes de musique, de quelques pas de danse, d’acrobaties, de percussions corporelles, de poésies et autres suspensions et facéties.

• Entre le Zist et le Geste de la Compagnie Content pour peu

C’est un spectacle bourré d’humour emprunté au burlesque et au cinéma muet. Son nom est tiré d’une vieille expression « être entre le zist et le zeste » qui image le fait de douter, d’hésiter. Un bon point de départ pour ces deux acrobates soudainement habités d’un terrible doute : est-ce le bon geste, la bonne figure.

Cirque acrobatique et burlesque • 45 minutes • À partir de 4 ans

• Guinguette soirée repas/concert

Alizarina quartet

Quatuor de musique world-electro puisant dans les traditions celtes et d’Europe de l’Est et proposant un mariage subtil entre sonorités acoustiques et vigueur électronique. Des textes poétiques et engagés viennent parsemer cet univers instrumental, avec notamment la participation du chanteur breton Denez Prigent sur le titre Zig Zag.

Musique world-electro • Tout public

Réservation par mail ou par téléphone .

Quessoy 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 42 55 24

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Partie de campagne 2025 Quessoy a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André