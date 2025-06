Festival Partie de campagne 2025 Quessoy 6 juillet 2025 12:00

Côtes-d'Armor

Début : 2025-07-06 12:00:00

2025-07-06

Dans un décor bucolique, entrez dans une joyeuse cour des miracles et découvrez une fourmilière d’artistes en tout genre à la Vis Comica. Laissez-vous bercer, dorloter, ébahir, réjouir de deux notes de musique, de quelques pas de danse, d’acrobaties, de percussions corporelles, de poésies et autres suspensions et facéties.

Avec la participation de Yakaar de la Cie Les Mélangeurs (artiste sénégalais), Juliette et le monde de Nathalie Tarlet Compagnie Vis Comica (22), Incognito de la Compagnie Magik Fabrik (76), Prends Chair de Antonin Chediny (75), Corps sauvage de Mikis Papazoff (35), KKO de la Compagnie Les Manitas (28)

Réservation par mail ou par téléphone .

Quessoy 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 42 55 24

