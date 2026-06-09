Festival Partir en Livre 2026 Atelier maquillage Médiathèque Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Festival Partir en Livre 2026 Atelier maquillage

Médiathèque 1 place Foch Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-04 16:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Des papillons colorés aux héros préférés, Milly transforme les petites frimousses en véritables chefs-d’œuvre vivants. .

Médiathèque 1 place Foch Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 28 99 mediatheque@saintjeandeluz.fr

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English : Festival Partir en Livre 2026 Atelier maquillage

L’événement Festival Partir en Livre 2026 Atelier maquillage Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Pays Basque