Festival Partir en Livre 2026 Atelier super héro au quotidien Médiathèque Saint-Jean-de-Luz
Festival Partir en Livre 2026 Atelier super héro au quotidien Médiathèque Saint-Jean-de-Luz mercredi 8 juillet 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Festival Partir en Livre 2026 Atelier super héro au quotidien
Médiathèque 1 place Foch Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 11:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Peter, votre médiathécaire de Saint-Jean-de-Luz, met à profit son talent et sa passion pour le dessin en proposant des ateliers créatifs autour des super-héros du quotidien.
À travers le dessin et le collage, les enfants imaginent leur héros du quotidien, (un parent, un ami, un grand-parent) en leur attribuant pouvoirs, costumes et histoires. .
Médiathèque 1 place Foch Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 28 99 mediatheque@saintjeandeluz.fr
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English : Festival Partir en Livre 2026 Atelier super héro au quotidien
L’événement Festival Partir en Livre 2026 Atelier super héro au quotidien Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Pays Basque
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