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Festival Partir en Livre 2026 Atelier super héro au quotidien Médiathèque Saint-Jean-de-Luz

Festival Partir en Livre 2026 Atelier super héro au quotidien Médiathèque Saint-Jean-de-Luz

Festival Partir en Livre 2026 Atelier super héro au quotidien Médiathèque Saint-Jean-de-Luz mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 1 place Foch

Ville : 64500 Saint-Jean-de-Luz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Saint-Jean-de-Luz

Festival Partir en Livre 2026 Atelier super héro au quotidien

Médiathèque 1 place Foch Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 11:30:00

Date(s) :
2026-07-08

Peter, votre médiathécaire de Saint-Jean-de-Luz, met à profit son talent et sa passion pour le dessin en proposant des ateliers créatifs autour des super-héros du quotidien.
À travers le dessin et le collage, les enfants imaginent leur héros du quotidien, (un parent, un ami, un grand-parent) en leur attribuant pouvoirs, costumes et histoires.   .

Médiathèque 1 place Foch Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 28 99  mediatheque@saintjeandeluz.fr

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English : Festival Partir en Livre 2026 Atelier super héro au quotidien

L’événement Festival Partir en Livre 2026 Atelier super héro au quotidien Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Pays Basque

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