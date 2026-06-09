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Festival Partir en Livre 2026 Exposition des artistes en herbe Médiathèque Saint-Jean-de-Luz

Festival Partir en Livre 2026 Exposition des artistes en herbe Médiathèque Saint-Jean-de-Luz

Festival Partir en Livre 2026 Exposition des artistes en herbe Médiathèque Saint-Jean-de-Luz mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 1 place Foch

Ville : 64500 Saint-Jean-de-Luz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : lundi 31 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Jean-de-Luz

Festival Partir en Livre 2026 Exposition des artistes en herbe

Médiathèque 1 place Foch Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Profitez d’une exposition itinérante dans le réseau des médiathèques de la Rhune, permettant de découvrir toutes les créations de ces artistes en herbe.   .

Médiathèque 1 place Foch Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 28 99  mediatheque@saintjeandeluz.fr

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English : Festival Partir en Livre 2026 Exposition des artistes en herbe

L’événement Festival Partir en Livre 2026 Exposition des artistes en herbe Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Pays Basque

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