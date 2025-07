Festival Partir en Livre À la Rencontre de la Faune et de la Flore de la Vallée de Gouédic Vallée du Gouédic Saint-Brieuc

Festival Partir en Livre À la Rencontre de la Faune et de la Flore de la Vallée de Gouédic

Vallée du Gouédic
Rue de Barcelone
Saint-Brieuc
Côtes-d'Armor

dimanche 6 juillet 2025 10:00:00

Vallée du Gouédic Rue de Barcelone Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-07-06 10:00:00

fin : 2025-07-06 17:00:00

2025-07-06

Accompagnée d’un animateur de Vivarmor, cette sortie familiale sera l’occasion de découvrir la faune et la flore dans la Vallée de Gouédic, proche de la place de Barcelone, mais inconnue de la plupart des habitants du quartier où se tiendra le Festival des Savoirs et des Art.

Des petits guides nature, pour petits et grands, seront mis à disposition des participants.

Grands et petits seront invités à remplir un carnet de croquis qu’ils garderont en souvenir de cette sortie et qu’ils pourront utiliser pour participer à l’oeuvre collective qui sera réalisée les 6 et 7 juillet, pendant le Festival des Savoirs et des Arts. .

