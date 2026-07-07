Informations pratiques

Sommevoire

Festival Partir en Livre à Sommevoire

City Park Sommevoire Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Tout public

Au travers de cette thématique, Partir en Livre invite petits et grands à explorer l’univers foisonnant des héros. Une thématique forte, inspirante et fédératrice, qui résonne tout particulièrement avec les imaginaires de l’enfance et de l’adolescence.

Partir en livre est une grande fête estivale du livre pour la jeunesse, le livre sort des médiathèques pour aller à la rencontre des enfants et des jeunes et leur transmettre le plaisir de lire, au travers de jeux coopératifs, d’animations et de lectures. .

City Park Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 55 04 21

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English :

L’événement Festival Partir en Livre à Sommevoire Sommevoire a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne