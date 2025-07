Festival Partir en Livre Animations et ateliers à l’arboretum Rue des Prés Josse Plérin

Rue des Prés Josse Arboretum Plérin Côtes-d’Armor

Début : 2025-07-17 14:00:00

fin : 2025-07-17 17:30:00

2025-07-17

Rendez-vous dans un petit cocon végétal pour un temps de partage à l’Arboretum. On libère les livres des étagères et on vient partager des animations ludiques et créatives, des ateliers et histoires autour du thème « les animaux et nous » avec un(e) invité(e) spécial(e) ! .

Rue des Prés Josse Arboretum Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne

