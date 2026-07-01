Informations pratiques

Cosswiller

Festival Partir en livre Cosswiller

24 rue principale Cosswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15 16:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Dans le cadre du festival organisé par le ministère de la culture Partir en livre », venez participer à un atelier bricolage cartes postales à la bibliothèque de Cosswiller.

Mercredi 15 juillet dès 16h

Viens participer à fabriquer des cartes postales pour les héros du quotidien comme Super Mamie ou Super Papi !

Sur inscription, destinée aux enfants dans la limite des places disponibles. 0 .

24 rue principale Cosswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 18 67 96 bibliotheque-de-cosswiller@orange.fr

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English :

L’événement Festival Partir en livre Cosswiller Cosswiller a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble