Festival Partir en livre Cosswiller Cosswiller
mercredi 15 juillet 2026 · Cosswiller
Informations pratiques
Cosswiller
Festival Partir en livre Cosswiller
24 rue principale Cosswiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15 16:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Dans le cadre du festival organisé par le ministère de la culture Partir en livre », venez participer à un atelier bricolage cartes postales à la bibliothèque de Cosswiller.
Mercredi 15 juillet dès 16h
Viens participer à fabriquer des cartes postales pour les héros du quotidien comme Super Mamie ou Super Papi !
Sur inscription, destinée aux enfants dans la limite des places disponibles. 0 .
24 rue principale Cosswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 18 67 96 bibliotheque-de-cosswiller@orange.fr
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English :
L’événement Festival Partir en livre Cosswiller Cosswiller a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble