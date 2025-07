Festival Partir en Livre lectures à la baignade Etang du Petit Anjou Val d’Erdre-Auxence

Festival Partir en Livre lectures à la baignade Etang du Petit Anjou Val d’Erdre-Auxence mercredi 9 juillet 2025.

Festival Partir en Livre lectures à la baignade

Etang du Petit Anjou 10 Avenue du Carillon Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 17:00:00

fin : 2025-07-09 17:30:00

Date(s) :

2025-07-09 2025-07-16

Partir en livre, une animation du réseau des bibliothèques de la communauté de communes Vallées du Haut-Anjou vous propose des lectures au bord de l’étang du Petit Anjou au Louroux-Béconnais.

Les mercredis 9 et 16 juillet, profitez des lectures à la baignade au Petit Anjou, étang du Louroux-Béconnais.

Venez écouter quelques histoires, par les conteurs du réseau des bibliothèques. Pour les enfants et toute la famille, des histoires contées ou racontées qui sauront vous faire voyager.

En cas de mauvais temps, repli dans la salle du Petit Anjou. .

Etang du Petit Anjou 10 Avenue du Carillon Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire reseau.bibliotheques@valleesduhautanjou.fr

English :

Partir en livre, an event organized by the network of libraries in the Vallées du Haut-Anjou community of communes, offers readings on the banks of the Petit Anjou pond in Le Louroux-Béconnais.

German :

Partir en livre, eine Veranstaltung des Bibliotheksnetzes der Communauté de communes Vallées du Haut-Anjou, bietet Ihnen Lesungen am Ufer des Etang du Petit Anjou in Le Louroux-Béconnais an.

Italiano :

Partir en livre, un evento organizzato dalla rete di biblioteche della comunità di comuni Vallées du Haut-Anjou, propone letture sulle rive dello stagno del Petit Anjou a Le Louroux-Béconnais.

Espanol :

Partir en livre, manifestación organizada por la red de bibliotecas de los municipios de Vallées du Haut-Anjou, propone lecturas a orillas del estanque del Petit Anjou, en Le Louroux-Béconnais.

L’événement Festival Partir en Livre lectures à la baignade Val d’Erdre-Auxence a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de tourisme Anjou bleu