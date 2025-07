Festival partir en livres dimanche farniente à Contigné Les Hauts-d’Anjou

Parc du Buron, contigné Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-07-06 14:00:00

fin : 2025-07-06 18:00:00

2025-07-06

Partir en livre, une animation du réseau des bibilothèques de la communauté de communes Vallées du Haut-Anjou vous propose une après-midi animation à Contigné, le dimanche 6 juillet 2025.

Venez partager un moment de détente en famille ou entre amis pour célébrer le livre et le début des vacances.

Relaxez-vous dans un transat, amusez-vous avec les jeux en bois, les ateliers maquillage, origami et notre

chasse au trésor. Et venez assister au spectacle du Loup en slip !

De 14h à 15h30 Heure du conte

Des lectures à voix haute, pour petits et grands, pour rêver et voyager avec les mots et les animaux.

16h30 Spectacle jeune public Le loup en slip

Le spectacle tiré de la célèbre BD ! Avec humour, une quinzaine de personnages se croisent en interaction avec les enfants.

Dans la forêt, une vente de produits anti loup prospère pour neutraliser l’intrus détesté. Mais le loup, affublé d’un slip, est en réalité un gentil loup inoffensif et bienveillant… alors plus de vente, l’économie de la forêt s’écroule. Que va devenir ce gentil loup, qui, même quand il rend service est accusé de n’en fiche pas une ? Pendant 45 minutes, avec beaucoup d’humour, plus d’une quinzaine de personnages se croisent, s’interpellent en interaction avec les enfants.

Un spectacle pour petits… et grands

Tout au long de l’après-midi maquillage, jeux en bois, tente à histoires, bookinou, livres suspendus,

cabinet d’ordonnance littéraire.

Public familial (Repli en cas d’intempéries à la salle des Fêtes de Contigné Les Hauts-d’Anjou) .

Parc du Buron, contigné Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire reseau.bibliotheques@valleesduhautanjou.fr

English :

Partir en livre, an event organized by the network of libraries in the Vallées du Haut-Anjou community of communes, offers an afternoon of entertainment in Contigné on Sunday, July 6, 2025.

German :

Partir en livre, eine Veranstaltung des Netzwerks der Bibliotheken der Communauté de communes Vallées du Haut-Anjou, bietet Ihnen am Sonntag, den 6. Juli 2025, eine Nachmittagsanimation in Contigné an.

Italiano :

Partir en livre, evento organizzato dalla rete di biblioteche della comunità di comuni Vallées du Haut-Anjou, propone un pomeriggio di intrattenimento a Contigné domenica 6 luglio 2025.

Espanol :

Partir en livre, manifestación organizada por la red de bibliotecas de los municipios de Vallées du Haut-Anjou, propone una tarde de animación en Contigné el domingo 6 de julio de 2025.

